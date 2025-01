Alcaraz lässt die Muskeln spielen: Souverän zum Auftaktsieg

Carlos Alcaraz ließ kurz die Muskeln spielen und marschierte souverän in Runde zwei: Der spanische Topstar hat zum Auftakt der Australian Open nichts anbrennen lassen. Der amtierenden Wimbledon- und French-Open-Sieger setzte sich am Montag in Melbourne mit 6:3, 7:5, 6:1 gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko durch und zog in die zweite Runde ein. Nächster Gegner des 21-Jährigen ist der Japaner Yoshihito Nishioka.

"Ich versuche, jeden Tag besser zu werden", sagte Alcaraz: "Das fängt bei der Person an, aber natürlich auch als Spieler. Ich bin zufrieden mit meinem Niveau und hoffe, dass ich auch die nächste Partie genießen kann."

Alcaraz, der in der Sonne Australiens im ärmellosen Shirt aufschlug, peilt seinen schon fünften Grand-Slam-Titel an. Sollte ihm sein erster Coup Down Under gelingen, würde er als jüngster Spieler der Tennis-Geschichte seine Majorsammlung komplettieren und damit den US-Amerikaner Don Budge überholen, der den Karriere-Grand-Slam 1938 im Alter von 22 Jahren schaffte.

Alcaraz hatte 2022 bei den US Open seinen ersten ganz großen Triumph gelandet - nur in Melbourne hielt er die Trophäe noch nicht in den Händen. Im vergangenen Jahr war er im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert.