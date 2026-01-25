- Anzeige -
- Anzeige -
Australian Open live im Stream auf Joyn

Australian Open: Alexander Zverev steht dank Glanzleistung im Viertelfinale

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 09:43 Uhr
  • SID

Alexander Zverev erreicht bei den Australian Open in Melbourne die Runde der letzten Acht - und das ohne einen Satzverlust im Achtelfinale.

Alexander Zverev spielte einen letzten traumhaften Lob, dann lächelte er zufrieden ins Publikum: Dem Weltranglistendritten fehlen auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel nur noch drei Siege bis zum großen Ziel. Dank einer hochkonzentrierten Leistung erreichte Zverev das Viertelfinale der Australian Open. Er schlug den Argentinier Francisco Cerúndolo mit 6:2, 6:4, 6:4.

In der John Cain Arena verwandelte Zverev nach 2:12 Stunden seinen Matchball und holte sich auf seinem Lieblingscourt auf der Anlage den Applaus ab. Der Hamburger zog damit zum fünften Mal in die Runde der besten acht in Melbourne ein - Boris Becker gelang das in seiner Karriere nur viermal.

- Anzeige -
- Anzeige -
TENNIS AUSTRALIAN OPEN, Alexander Zverev of Germany in action during the Men™s 4th round match against Francisco Cerundolo of Argentina on day 8 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Mel...

Die Australian Open im kostenlosen Joyn-Stream!

iele Spiele der Australian Open LIVE im kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn verfolgen!

- Anzeige -

Am Dienstag aber droht Zverev nun die erste ganz große Herausforderung im Turnierverlauf: Ein mögliches Duell mit seinem Angstgegner Daniil Medwedew. Der einstige US-Open-Sieger, dessen Achtelfinale gegen Learner Tien (USA) am Sonntag parallel angesetzt war, weist gegen Zverev eine Bilanz von 14:8 in den direkten Duellen auf.

- Anzeige -

Zverev sichert sich schnell ersten Satz

Die Temperaturen waren am Tag nach den Hitze-Kapriolen in Melbourne wieder auf einen angenehmen Wert gesunken. Zverev nahm sich beim Aufwärmen vor der Partie sogar Zeit für Autogramme und ein Pläuschchen mit Casper Ruud. Gegen 17 Uhr Ortszeit wurde er dann per Golfcart in die Arena chauffiert, um in sein viertes Match im laufenden Turnier zu starten.

Auf dem Court wartete auf Zverev ein erfahrener Top-20-Spieler mit starken Grundschlägen. "Wir sind unter den letzten 16. Da gibt's keine einfachen Matches mehr", hatte Zverev vor der Partie gegen den "super Spieler" Cerúndolo gewarnt. Doch der entpuppte sich in der Anfangsphase eher als schlagbarer Gegner.

Während Zverevs Service-Spiel zu Beginn über jeden Zweifel erhaben war, erinnerten Cerúndolos zweite Aufschläge immer wieder stark an Einwürfe: Mehrfach erreichten sie nicht einmal 150 km/h. Der Deutsche bedankte sich mit zwei Breaks und brauchte nur eine halbe Stunde für den Satzgewinn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Zverev mit starker Vorhand

Mehrere Dutzend lautstarke argentinische Fans sorgten in den Pausen für einen Hauch von Fußballatmosphäre. "Tenemos que ganar" - "wir müssen gewinnen", schallte es von der Tribüne; doch Zverev hatte andere Pläne.

Sein einstiger Schwachpunkt, die Vorhand, lief erneut sehr gut. Der 28-Jährige spielte zwischenzeitlich mehr Winner mit der Vor- als mit der Rückhand und gewann auch den zweiten Durchgang - diesmal nach exakt einer Stunde.

"Er macht das hervorragend", lobte Becker am "Eurosport"-Mikrofon. Und Zverev ließ sich von seinem guten Weg nicht mehr abbringen, obwohl sich Cerúndolo im dritten Satz stabilisierte. Er verfügt nun über eine ausgeglichene Bilanz von 3:3 gegen den Sandplatz-Experten aus Argentinien.

Mehr Tennis-News
Aryna Sabalenka musste alles geben
News

Sabalenka kämpft sich durch - Jovic furios

  • 25.01.2026
  • 08:27 Uhr
Zverev
News

Australian Open 2026 heute live: Sinner und Djokovic gefordert

  • 25.01.2026
  • 07:54 Uhr
Kerber (r.) feierte in Melbourne den ersten großen Titel
News

Zehn Jahre nach Titel: Kerber-"Comeback" in Melbourne

  • 25.01.2026
  • 06:41 Uhr
Gewohnt dynamisch: Carlos Alcaraz
News

Nach Zwischenfall auf der Tribüne: Alcaraz im Viertelfinale

  • 25.01.2026
  • 06:40 Uhr
Zwischenfall in der Rod Laver Arena
News

Medizinischer Zwischenfall: Alcaraz-Match unterbrochen

  • 25.01.2026
  • 04:58 Uhr
TENNIS AUSTRALIAN OPEN, Alexander Zverev of Germany celebrates match point during the Men™s 2nd round match against Alexandre Muller of France on day 4 of the 2026 Australian Open tennis tournament...
News

Australian Open 2026 - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale aussehen

  • 24.01.2026
  • 18:03 Uhr
Die Ziele fest im Blick: Madison Keys
News

Melbourne: Keys kommt in Schwung - Swiatek wackelt nur kurz

  • 24.01.2026
  • 11:07 Uhr
Wawrinkas letzte große Show in Melbourne
News

Trotz großer Show: Wawrinkas Abschiedsreise endet

  • 24.01.2026
  • 10:43 Uhr
Für Osaka sind die Australian Open beendet
News

Vor dritter Runde in Melbourne: Osaka zieht zurück

  • 24.01.2026
  • 10:29 Uhr
Jannik Sinner leidet in Melbourne
News

Hitze in Melbourne: Spiele nach Pause wieder aufgenommen

  • 24.01.2026
  • 09:49 Uhr