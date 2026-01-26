Zverev-Viertelfinale live auf Joyn
Australian Open 2026 - Alexander Zverev vs. Learner Tien live: TV-Übertragung Viertelfinale, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 26.01.2026
- 17:00 Uhr
- ran.de
Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. Alexander Zverev hat sich bis ins Viertelfinale gekämpft. ran hat alle Informationen zum Spiel, Livestream und der Übertragung zusammengeschrieben.
Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft die erste Chance für Deutschlands Nummer 1 den ersten Grand Slam seiner Karriere zu gewinnen. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.
Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen Alexander Zverev durch. Jetzt steht der Deutsche bereits wieder im Viertelfinale.
ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Match.
Externer Inhalt
Australian Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev vs. Learner Tien?
Das Match Alexander Zverev gegen Learner Tien wird am Dienstag, 27. Januar 2026, frühestens um 03:30 Uhr starten. Vor dem Match ist noch ein weiteres Match angesetzt. Das erste steigt um 01:30 Uhr. Nur wenn das Spiel sehr lange dauert, würden Zverev und Tien erst nach 03:30 Uhr an der Reihe sein.
Alexander Zverev vs. Learner Tien live: Viertelfinale der Australian Open im Free-TV
Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Djokovic ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Im Anschluss werden Interviews und Analysen gezeigt.
Alexander Zverev vs. Learner Tien live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den Australian Open 2026?
Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.
Australian Open 2026 im Liveticker: Alexander Zverev vs. Learner Tien
Das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Learner Tien läuft im Live-Ticker bei ran.de.
