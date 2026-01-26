- Anzeige -
- Anzeige -
Zverev-Viertelfinale live auf Joyn

Australian Open 2026 - Alexander Zverev vs. Learner Tien live: TV-Übertragung Viertelfinale, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 26.01.2026
  • 17:00 Uhr
  • ran.de

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. Alexander Zverev hat sich bis ins Viertelfinale gekämpft. ran hat alle Informationen zum Spiel, Livestream und der Übertragung zusammengeschrieben.

Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft die erste Chance für Deutschlands Nummer 1 den ersten Grand Slam seiner Karriere zu gewinnen. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen Alexander Zverev durch. Jetzt steht der Deutsche bereits wieder im Viertelfinale.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Match.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1064795794

Die Australian Open im kostenlosen Joyn-Stream!

Viele Spiele der Australian Open LIVE im kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn verfolgen!

- Anzeige -
- Anzeige -

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Learner Tien in der Übersicht

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Australian Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev vs. Learner Tien?

Das Match Alexander Zverev gegen Learner Tien wird am Dienstag, 27. Januar 2026, frühestens um 03:30 Uhr starten. Vor dem Match ist noch ein weiteres Match angesetzt. Das erste steigt um 01:30 Uhr. Nur wenn das Spiel sehr lange dauert, würden Zverev und Tien erst nach 03:30 Uhr an der Reihe sein.

Alexander Zverev vs. Learner Tien live: Viertelfinale der Australian Open im Free-TV

Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Djokovic ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Im Anschluss werden Interviews und Analysen gezeigt.

- Anzeige -

Alexander Zverev vs. Learner Tien live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den Australian Open 2026?

Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

- Anzeige -

Australian Open 2026 im Liveticker: Alexander Zverev vs. Learner Tien

Das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Learner Tien läuft im Live-Ticker bei ran.de.

- Anzeige -

Australian Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Learner Tien im Free-TV und Livestream

Mehr News und Videos
Jannik Sinner fühlt sich wieder wohl
News

Zwei Tage nach Hitze-Drama: Sinner zurück in der Spur

  • 26.01.2026
  • 13:29 Uhr
Haas spielt in Melbourne
News

Kerber und Haas: Ex-Stars glauben an Zverev-Titel

  • 26.01.2026
  • 11:12 Uhr
Swiatek beim Aufschlag
News

Swiatek beendet Inglis-Show

  • 26.01.2026
  • 10:43 Uhr
Zverev
News

Australian Open 2026 heute live: Sinner und Djokovic gefordert

  • 26.01.2026
  • 10:02 Uhr
Zverev ist in Melbourne am Nachmittag gefordert
News

Zverev-Viertelfinale ganz früh am deutschen Morgen

  • 26.01.2026
  • 08:38 Uhr
Kerber legt den Finger in die Wunde
News

Kerber nach DTB-Debakel besorgt: "Nicht gut"

  • 26.01.2026
  • 07:42 Uhr
Keys verpasst den nächsten Coup
News

Pegula zu stark: Titelverteidigerin Keys gescheitert

  • 26.01.2026
  • 05:57 Uhr
Aryna Sabalenka
News

"Anhängerin eines brutalen Diktators": Schwere Vorwürfe vs. Sabalenka

  • 25.01.2026
  • 22:29 Uhr
TENNIS AUSTRALIAN OPEN, Alexander Zverev of Germany celebrates match point during the Men™s 2nd round match against Alexandre Muller of France on day 4 of the 2026 Australian Open tennis tournament...
News

Australian Open 2026 - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale aussehen

  • 25.01.2026
  • 18:43 Uhr
Gewohnt dynamisch: Carlos Alcaraz
News

Nach Zwischenfall auf der Tribüne: Alcaraz im Viertelfinale

  • 25.01.2026
  • 11:01 Uhr