Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. Alexander Zverev hat sich bis ins Viertelfinale gekämpft. ran hat alle Informationen zum Spiel, Livestream und der Übertragung zusammengeschrieben.

Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft die erste Chance für Deutschlands Nummer 1 den ersten Grand Slam seiner Karriere zu gewinnen. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen Alexander Zverev durch. Jetzt steht der Deutsche bereits wieder im Viertelfinale.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Match.