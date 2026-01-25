Australian Open:  "Anhängerin eines brutalen Diktators" - schwere Vorwürfe gegen Aryna Sabalenka

Erneut attackiert die ukrainische Tennisspielerin Oleksandra Oliynikova die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Sportlich läuft es bei Aryna Sabalenka nach wie vor prächtig. Die Belarussin ist überlegene Weltranglistenerste und auch bei den Australian Open nach dem 6:1, 7:6 gegen den kanadischen Shooting-Star Victoria Mboko (19) bereits im Viertelfinale. Doch die moralischen Vorwürfe gegen Sabalenka wegen ihrer Rolle rund um den Ukraine-Krieg reißen nicht ab. Wieder ist es die Ukrainerin Oleksandra Oliynikova, die mit dem Verhalten der 27-Jährigen nicht einverstanden ist.

Australian Open: Das ist die Kritik an Sabalenka Anlass ist ein neuer Sponsoring-Vertrag Sabalenkas mit der Modemarke Gucci, der Oliynikova zur Weißglut bringt. "Eine Anhängerin eines blutrünstigen Diktators wird zur Markenbotschafterin einer Topmarke. Was ist nur los mit dieser Welt? Und ab welchem Zeitpunkt begannen die Menschen, kraftvolle Aufschläge und Vorhände höher zu bewerten als zerstörte Leben?", schreibt die 25-Jährige auf Instagram. Oliynikova wünscht sich eine glaubwürdige Distanzierung Sabalenkas vom belarusisschen Diktator Alexander Lukaschenko. Sie selbst spricht regelmäßig über den Ukraine-Krieg. "Ich habe weder Strom, noch Wasser und Heizung. In der Nacht vor der Abreise nach Australien war ich zu Hause, da schlug in der Nachbarschaft eine Rakete ein. Meine ganze Wohnung wackelte“, beschrieb sie am Dienstag emotional die furchtbaren Verhältnisse in Kiew.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen