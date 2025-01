Dienstag: Zverev früh - Djokovic-Alcaraz in der Night Session

Nächste "Frühschicht" für Alexander Zverev bei den Australian Open: Der Weltranglistenzweite muss sein Viertelfinale gegen Tommy Paul am Dienstag bei wohl hohen Temperaturen von über 30 Grad zur Nachmittagszeit bestreiten. Bereits für 14 Uhr Ortszeit und damit 4 Uhr MEZ (Eurosport) ist die Partie gegen den US-Amerikaner angesetzt. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz treffen in ihrem Schlagerspiel in der Runde der besten Acht in der Night Session (ab 9 Uhr MEZ) aufeinander.

Zverev geht als Favorit in das Match gegen Paul. Die ersten beiden Partien im Turnier hatte der Hamburger jeweils in der Night Session bestritten, anschließend musste er stets am Tag ran.