Heftiges Gewitter: Außen-Matches in Melbourne unterbrochen

Ein heftiges Gewitter mit starken Regenfällen hat bei den Australian Open in Melbourne bereits am ersten Wettkampftag für eine längere Unterbrechung gesorgt. Unter anderem die Erstrundenpartie von Tatjana Maria gegen Bernarda Pera (USA) auf einem Außenplatz musste beim Stand von 6:6 und vor Beginn des Tie Breaks im ersten Satz pausiert werden.

Auf den überdachten Plätzen liefen die Spiele weiter. Die Zuschauerinnen und Zuschauer suchten in Zelten auf der Anlage und in der Nähe der Courts Schutz vor dem Unwetter. Mehrfach schlugen Blitze in unmittelbarer Umgebung der Anlage ein.