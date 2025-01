Kein Halbfinale: Switolina scheitert gegen Keys

Die ukrainische Tennisspielerin Elina Switolina hat das Halbfinale bei den Australian Open verpasst. Im Viertelfinale verlor die 30-Jährige nach einer umkämpften Partie in knapp zwei Stunden gegen die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:3, 3:6, 4:6.

"Ich musste nach dem ersten Satz ein bisschen aggressiver spielen. Ich freue mich sehr auf ein weiteres Halbfinale", sagte Keys, die zum dritten Mal in Melbourne die Vorschlussrunde erreichte. Die einstige US-Open-Finalistin trifft dort auf die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen oder ihre Landsfrau Emma Navarro.

Für Switolina, die sich immer wieder auch stark für ihr gebeuteltes Heimatland einsetzt, endete hingegen ein sportlich erfolgreiches Turnier. Auch in Melbourne hatte Switolina in den vergangenen Tagen an die Leiden der Menschen in der Ukraine erinnert.

"Seit fast drei Jahren tobt der Krieg", sagte sie auf der Pressekonferenz nach ihrem Achtelfinalsieg gegen die Russin Weronika Kudermetowa: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute vergessen, dass der Krieg immer noch da ist, dass wir immer noch Hilfe brauchen. Als Sportlerin bin ich der Meinung, dass ich meine Stimme so oft wie möglich erheben sollte, um das Bewusstsein zu schärfen."

Unterstützt wurde Switolina im Viertelfinale wie häufig von ihrem Ehemann Gael Monfils (38). Der französische Publikumsliebling hatte ebenfalls ein starkes Turnier gespielt. Er schlug unter anderem den Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA), musste dann aber gegen dessen Landsmann Ben Shelton erschöpft aufgeben.