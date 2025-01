Melbourne: Krawietz/Pütz im Achtelfinale

Nach Stolperstart ins Achtelfinale: Das deutsche "Weltmeister-Doppel" Kevin Krawietz und Tim Pütz hat auf seiner Titelmission die zweite Runde bei den Australian Open überstanden. Gegen Victor Cornea (Rumänien) und Mariano Navone (Argentinien) gewann das Duo trotz eines Satz-Rückstandes noch mit 4:6, 6:1, 6:4.

Krawietz/Pütz peilen in Melbourne ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel an. Im November hatte das an Position vier gesetzte Doppel überraschend bei den ATP-Finals in Turin, der inoffiziellen Weltmeisterschaft, triumphiert.