Osaka kommt in Fahrt - auch Sabalenka und Gauff weiter

Tennisstar Naomi Osaka kommt immer besser in Fahrt: Die zweimalige Titelträgerin hat bei den Australian Open auch die zweite Hürde erfolgreich genommen. Gegen die gesetzte Tschechin Karolina Muchova siegte die Japanerin mit 6:1, 1:6, 6:3 - auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und Vorjahres-Halbfinalistin Coco Gauff zogen in die dritte Runde ein.

Nach ihrer Babypause sucht die 27 Jahre alte Osaka noch den erneuten Anschluss an die Weltspitze. Zum Jahresstart erreichte sie in Auckland allerdings ihr erstes WTA-Finale nach der Auszeit.

Sabalenka hatte mit ihrer Zweitrunden-Gegnerin etwas überraschend einige Probleme. Letztlich schlug die Weltranglistenerste, die in Melbourne ihren dritten Titel in Folge feiern will, aber Jéssica Bouzas aus Spanien glatt mit 6:3, 7:5. Gauff musste sich im zweiten Satz dem Widerstand der Britin Jodie Burrage erwehren und setzte sich 6:3, 7:5 durch.