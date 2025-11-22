Das DTB-Team verpasst das angepeilte Finale des Davis Cup. Nach der Auftakt-Niederlage von Jan-Lennard Struff rettet Alexander Zverev die deutsche Auswahl ins Doppel. Doch in diesem ziehen Kevin Krawietz und Tim Pütz knapp den Kürzeren.

Aus der Traum: Das deutsche Tennis-Team hat das Endspiel beim Davis Cup in Bologna verpasst und muss weiter auf den ersten Titel seit 1993 warten.

Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren das entscheidende Doppel im Duell mit Spanien gegen Marcel Granollers/Pedro Martinez 2:6, 6:3, 3:6, nachdem Alexander Zverev die deutschen Hoffnungen mit einem Sieg im Einzel am Leben gehalten hatte. Das reichte nach der Auftaktniederlage von Jan-Lennard Struff aber nicht für das Weiterkommen.

Für den Hamburger Zverev und seine Teamkollegen endet eine kräftezehrende Saison mit einer Enttäuschung. Im Endspiel kommt es am Sonntag (ab 15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) damit zu einem Duell zwischen Spanien und Gastgeber Italien - und das, obwohl beide Nationen auf ihre Topstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verzichten müssen.

Die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann wurde ihrer Favoritenrolle beim traditionsreichen Nationenturnier hingegen nicht gerecht. Wie im Vorjahr setzte es das Aus im Halbfinale.

Mit der Rückkehr von Zverev sollte der große Coup gelingen, auch Siege des Weltranglistendritten im dramatischen Viertelfinale gegen Argentinien (2:1) und gegen Spanien reichten nicht.