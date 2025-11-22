Jan-Lennard Struff verliert zum Auftakt des Davis-Cup-Halbfinals gegen Pablo Carreno Busta – jetzt steht Alexander Zverev gegen Jaume Munar unter Zugzwang, um Deutschlands Finalchance zu wahren.

Das deutsche Tennis-Team muss beim Davis Cup in Bologna um den Einzug ins Endspiel bangen. Jan-Lennard Struff verlor sein Einzel gegen Pablo Carreno Busta im Halbfinal-Duell mit Spanien 4:6, 6:7 (6:8), die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann steht damit unter Druck.

Topstar Alexander Zverev muss nun sein Einzel gegen Jaume Munar am Samstagnachmittag gewinnen, um die Chance auf den ersten Finaleinzug bei dem traditionsreichen Nationenturnier seit dem Titelgewinn 1993 zu wahren.

Das DTB-Team, das sich im Viertelfinale dramatisch gegen Argentinien (2:1) durchgesetzt hatte, jagt in Norditalien den ersten Davis-Cup-Triumph seit 32 Jahren. Mit dem Weltranglistendritten Zverev an der Spitze gelten die Deutschen als Mitfavorit - brauchen nun aber gegen die Spanier, die auf den verletzten Topstar Carlos Alcaraz verzichten müssen, wie am Donnerstag ein Comeback.

In einem möglichen Finale am Sonntag (ab 15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) würde Gastgeber Italien auf die deutsche Auswahl warten. Zverev, der gegen Munar eine Bilanz von 1:1 aufweist, steht erstmals seit Februar 2023 wieder im DTB-Aufgebot.