Tennis - Davis Cup Finals 2025 jetzt live im Joyn-Stream: Entscheidendes Doppel für Deutschland
- Aktualisiert: 20.11.2025
- 21:57 Uhr
- ran.de
Bei den Davis Cup Finals 2025 kämpft Deutschland um die Nationenkrone im Tennissport. Für Alexander Zverev und Co. geht es zunächst gegen Argentinien. Das Turnier ist live und kostenlos auf Joyn zu sehen.
Alexander Zverev und das deutsche Team wollen beim Davis Cup (18. bis 23 November live auf Joyn) ihre Muskeln zeigen. Im italienischen Bologna spielen acht Länderteams um die Nationenkrone im Tennis.
Der gebürtige Hamburger ist trotz durchwachsener Leistungen in den letzten Monaten der Team-Leader, muss aber auch auf starke Leistungen seiner Kollegen Lennard Struff, Yannick Hanfmann und des Doppels Kevin Krawietz / Tim Pütz hoffen.
- Die Davis Cup Finals 2025: Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien am 20. November ab 17:00 live und kostenlos im Stream auf Joyn
Das deutsche Team trifft im Viertelfinale auf Argentinien. Gespielt werden zunächst zwei Einzel, ehe ein abschließendes Doppel im Falle eines Standes von 1:1 die Entscheidung bringen muss.
Für Argentinien sind Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Francisco Comesana und das Doppel Horacio Zeballos / Andreas Molteni von der Partie.
Das Duell findet am Donnerstag, 20. November, statt und beginnt mit dem ersten Match um 17:00 Uhr.
Davis Cup Finals 2025: Wird das Duell zwischen Deutschland und Argentinien heute im TV gezeigt?
Nein. Die Davis Cup Finals 2025 laufen nicht im TV.
Davis Cup Finals 2025: Wo ist Deutschland vs. Argentinien heute im Livestream zu sehen?
Das Duell zwischen Deutschland und Argentinien ist wie alle Partien der Davis Cup Finals live und kostenlos im Stream auf Joyn zu sehen.
Davis Cup Finals 2025: Die wichtigsten Infos zum Viertelfinale im Überblick
- Datum: 20. November, 17 Uhr
- Duell: Deutschland vs. Argentinien (Viertelfinale)
- Spielort: Bologna (Italien)
- Livestream: Joyn (ab 17 Uhr)
Davis Cup Finals: Deutschland möchte hoch hinaus
In Abwesenheit von Stars wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wird dem deutschen Team viel zugetraut. "Das ist eine Riesenchance, die hässlichste Salatschüssel der Welt nach Deutschland zu holen", erklärte Tennis-Ikone Boris Becker. Deutschland habe dank Zverev "eine Bombenmannschaft".
"Ich spiele, weil die Jungs mich gebeten haben. Das Team hat nicht mehr viel Zeit für den Coup. Dann habe ich halt gesagt: Okay, dann spiele ich halt einmal", äußerte sich Zverev selbst vor dem Turnier.
Michael Kohlmann lieferte vor dem ersten Spiel gleich mal eine Kampfansage: "Wir sind hier, um was zu reißen, um Erfolg zu haben", verdeutlichte der DTB-Coach und nimmt vor allem Zverev in die Pflicht. "Es ist ein riesiger Vorteil, einen Brecher wie ihn an Position eins aufstellen zu können", führte er aus.
Davis Cup Finals 2025: Der Spielplan im Überblick
18. November, 17.00 Uhr: Viertelfinale 1 – Frankreich vs. Belgien (0:2)
19. November, 20.00 Uhr: Viertelfinale 2 – Italien vs. Österreich
20. November, 10.00 Uhr: Viertelfinale 3 – Spanien vs. Tschechien
20. November, 17.00 Uhr: Viertelfinale 4 – Argentinien vs. Deutschland
21. November, 17.00 Uhr: Halbfinale 1 (Sieger VF 1 vs. Sieger VF 2)
22. November, 13.00 Uhr: Halbfinale 2 (Sieger VF 3 vs. Sieger VF 4)
23. November, 16.00 Uhr: Finale
Deutschland würde bei einem Sieg gegen Argentinien im Halbfinale auf den Gewinner des Duells Spanien - Tschechien treffen. Mögliche Finalgegner wären Belgien, Italien und Österreich.