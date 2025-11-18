Anzeige
Tennis

Davis Cup - Zverev-Chancen steigen: Alcaraz sagt verletzungsbedingt ab

Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine Teilnahme an der Finalrunde des Nationenturniers kurzfristig abgesagt.

Schwerer Schlag für das spanische Davis-Cup-Team: Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine Teilnahme an der Finalrunde des Nationenturniers kurzfristig abgesagt.

Der Weltranglistenerste laboriert an einem Ödem im rechten Oberschenkel und kann "auf medizinische Empfehlung" nicht antreten, das teilte der US-Open-Champion bei Instagram mit.

Alcaraz hat die Verletzung nach Verbandsangaben bei den ATP Finals in Turin erlitten, wo er am Sonntag das Endspiel gegen seinen Dauerrivalen Jannik Sinner in zwei Sätzen verloren hatte.

Alcaraz, der bereits nach Bologna gereist war, fehlt dem Team von David Ferrer damit im Viertelfinale am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Tschechien.

Anzeige
Anzeige

Zverev der einzige Top-10-Spieler beim Turnier

"Ich habe immer gesagt, dass es das Größte ist, für Spanien zu spielen, und ich hätte mich sehr darauf gefreut, bei der Jagd nach dem Davis Cup helfen zu können. Ich fahre verletzt nach Hause", schrieb Alcaraz.

Die Spanier sind ein möglicher Halbfinalgegner der deutschen Auswahl um Alexander Zverev.

Der Hamburger ist nach der Absage von Alcaraz der einzige Top-10-Spieler, der bei der Endrunde des Mannschaftswettbewerbs an den Start geht.

Das DTB-Team trifft am Donnerstag (17.00 Uhr) im Viertelfinale auf Argentinien. Der Italiener Sinner hatte bereits vor Wochen für das Heimspiel in Bologna abgesagt.

Anzeige
Mehr News und Videos
Teamkapitän Schüttler (l.) tritt zurück
News

Nach DTB-Abstieg: Kapitän Schüttler tritt zurück

  • 17.11.2025
  • 18:23 Uhr
Freude bei Carlos Alcaraz
News

Abschließende Weltrangliste: Alcaraz thront, Struff klettert

  • 17.11.2025
  • 13:03 Uhr
Becker hat Redebedarf
News

Becker nach Zverev-Zoff: Kritik nicht "böse" gemeint

  • 17.11.2025
  • 12:04 Uhr
Das deutsche Team ist abgestiegen
News

Tennis: Beltz kündigt Analyse nach DTB-Abstieg an

  • 17.11.2025
  • 12:01 Uhr
Alexander Zverev hat Redebedarf
News

Zverev zieht über Davis Cup her

  • 17.11.2025
  • 05:16 Uhr
Die DTB-Frauen spielen nun in der Regionalgruppe
News

Wiederaufstieg "nicht einfach": DTB-Frauen vor schweren Jahren?

  • 17.11.2025
  • 05:16 Uhr
Alcaraz (l.) und Sinner können sich gut leiden
News

Sinners Abschluss-Triumph: Dank der "Bromance" in neue Höhen

  • 17.11.2025
  • 05:15 Uhr
Sinner jubelt in der Heimat
News

"Bedeutet mir die Welt": Sinner schlägt Alcaraz im Finale

  • 16.11.2025
  • 20:56 Uhr
Unterbrechung bei den ATP Finals
News

ATP Finals: Endspiel wegen medizinischem Notfall unterbrochen

  • 16.11.2025
  • 18:53 Uhr
Anna-Lena Friedsam im Einsatz in Ismaning
News

DTB-Frauen steigen erstmals seit 2012 ab

  • 16.11.2025
  • 18:30 Uhr