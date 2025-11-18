Davis Cup - Zverev-Chancen steigen: Alcaraz sagt verletzungsbedingt ab

Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine Teilnahme an der Finalrunde des Nationenturniers kurzfristig abgesagt.

Der Weltranglistenerste laboriert an einem Ödem im rechten Oberschenkel und kann "auf medizinische Empfehlung" nicht antreten, das teilte der US-Open-Champion bei Instagram mit.

Alcaraz hat die Verletzung nach Verbandsangaben bei den ATP Finals in Turin erlitten, wo er am Sonntag das Endspiel gegen seinen Dauerrivalen Jannik Sinner in zwei Sätzen verloren hatte.

Alcaraz, der bereits nach Bologna gereist war, fehlt dem Team von David Ferrer damit im Viertelfinale am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Tschechien.