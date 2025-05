Erneute Paris-Pleite: Medwedew wütet im Sand

Die große Liebe wird das nicht mehr zwischen Daniil Medwedew und Paris: Der frühere Weltranglistenerste hat bei den French Open erneut ein Desaster erlebt und sich bereits in der ersten Runde von Roland Garros verabschiedet. Der US-Open-Champion von 2021 unterlag dem Briten Cameron Norrie nach einer wilden Partie 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7 - mehrere kapitale Wutausbrüche inbegriffen. Beim neunten Paris-Start scheiterte er zum sechsten Mal am Auftaktgegner.

Medwedew ist ohnehin alles andere als ein Freund des Sandplatztennis. "Ich mag es nicht", sagte er einmal, "für mich ist es einfach nur schmutzig. Nach einer Sandsession kannst du deine Socken wegwerfen, das Auto wird nach dem Training dreckig. Ich mag es einfach nicht."

Einen einzig seiner 20 ATP-Titel hat Medwedew auf Sand geholt - 2023 in Rom. 2019 in Barcelona stand er ein weiteres Mal im Finale, verlor gegen Dominic Thiem. In Paris reichte es 2021 in seinem besten Karrierejahr einmal für das Viertelfinale.

Gegen Norrie wirkte Medwedew, der mit einer Blase an der Hand zu kämpfen hatte, erst fahrig, dann angefressen, später zwischenzeitlich gar lustlos. Schon im ersten Satz fluchte und schrie er wild, legte sich mit seiner Box an. Nach einem 2:0-Satzvorsprung spielte Medwedew wie verwandelt. Um dann wieder in sich zusammenzufallen.

Nach 3:52 Stunden war der Spuk vorbei - und Medwedew bis auf weiteres vom schmutzigen Geschäft erlöst.