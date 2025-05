French Open: Alcaraz nach Wackler im Achtelfinale

Titelverteidiger und Top-Favorit Carlos Alcaraz hat sich mit einiger Mühe in das Achtelfinale der French Open gespielt. Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich in seinem Drittrundenspiel am Freitagabend mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:4 gegen den Bosnier Damir Dzumhur durch und steht somit zum vierten Mal in Folge in der Runde der besten 16.