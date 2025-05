French Open: Korpatsch und Maria scheitern in Runde eins

Tatjana Maria und Tamara Korpatsch haben bei den French Open den Einzug in die zweite Runde verpasst. Die 37 Jahre alte Maria (Bad Saulgau) musste sich trotz guter Leistung der früheren Paris- und amtierenden Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien 6:7 (4:7), 3:6 geschlagen geben und scheiterte damit zum sechsten Mal in Serie in Roland Garros an ihrer Auftaktgegnerin.

Zuvor hatte Qualifikantin Korpatsch (Hamburg) ihr Auftaktmatch gegen Julija Starodubzewa aus der Ukraine nach starkem Beginn 6:2, 1:6, 4:6 verloren. Damit steht Eva Lys als bislang einzige Deutsche in der zweiten Runde.

Maria lieferte der an Nummer 15 gesetzten Krejcikova, die 2021 in Roland Garros triumphiert hatte, ein Duell auf Augenhöhe und hatte durchaus ihre Chancen. In einem zähen Match über 1:39 Stunden war die Tschechin letztlich die konsequentere Spielerin.

Korpatsch, die 2024 erstmals die zweite Runde von Roland Garros erreicht und dort gegen die spätere Olympiasiegerin Chinesin Zheng Qinwen verloren hatte, dominierte im ersten Satz die Ukrainerin, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gelangt war und nun zu Beginn sehr viele leichte Fehler machte.

Im zweiten Durchgang verlor die Deutsche völlig den Faden, gab ihr erstes Aufschlagspiel zu null ab und agierte zunehmend nervös. Starodubzewa, als 81. in der Weltrangliste deutlich höher geführt als Korpatsch (148.), dominierte deutlich. Im entscheidenden Satz zeigte sich Korpatsch wieder auf Augenhöhe, ließ aber zu viele Chancen liegen.