Die Tennis-Elite duelliert sich vom 19. Mai bis zum 8. Juni bei den French Open 2025 in Paris. ran hat alle Informationen zum zweiten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.

Die Sandplatzsaison im Tennis ist in vollem Gange. Mit den French-Open steht das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Gespielt wird vom 19. Mai bis zum 08. Juni in Paris.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Carlos Alcaraz den Titel. Der Spanier setzte sich in einem hochklassigen Fünfsatz-Finale gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev durch und holte dabei einen 1:2-Satzrückstand auf.