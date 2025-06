Erster Pokal für Italien: Errani/Vavassori gewinnen im Mixed

Sara Errani und Andrea Vavassori haben für Italien den ersten Titel bei den French Open 2025 in Paris gewonnen. Das Duo besiegte im Finale am Freitag Taylor Townsend/Evan King aus den USA 6:4, 6:2. Für Errani (38) und Vavassori (30) war es der zweite gemeinsame Grand-Slam-Triumph im Mixed nach dem Sieg bei den US Open 2024.