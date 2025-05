Korpatsch schafft Sprung ins French-Open-Hauptfeld

Tennisspielerin Tamara Korpatsch (Hamburg) hat sich zum dritten Mal in ihrer Karriere für das Hauptfeld der French Open qualifiziert. Die 30-Jährige sicherte sich am Donnerstag durch das 6:2, 7:6 (7:2) gegen Rebeka Masarova (Schweiz) das Ticket für das Grand-Slam-Turnier in Paris. Im Vorjahr war Korpatsch dort in der 2. Runde ausgeschieden.