Marterer und Hanfmann erreichen French-Open-Hauptfeld

Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann haben das Hauptfeld der am Sonntag beginnenden French Open in Paris erreicht. Der 29 Jahre alte Nürnberger Marterer besiegte am Freitag in der dritten und entscheidenden Runde der Qualifikation den Italiener Federico Arnaboldi 6:4, 6:1. Der Karlsruher Hanfmann (33) zog durch ein 6:4, 3:6, 6:3 gegen den Franzosen Titouan Droguet nach.

Marterer sicherte sich zum fünften Mal den Startplatz in Roland Garros, wo er 2018 erst im Achtelfinale an Rafael Nadal gescheitert war. Auf direktem Weg über die Weltrangliste hatten sich Alexander Zverev (Hamburg), Daniel Altmaier (Kempen) und Jan-Lennard Struff (Warstein) für das Hauptfeld qualifiziert.

Bei den Frauen verlor am Freitag Anna-Lena Friedsam (Neuwied) gegen Joanna Garland aus Taiwan 4:6, 5:7 und scheiterte damit an der letzten Quali-Hürde. Damit bleibt es bei nur vier deutschen Spielerinnen im Hauptfeld: Tamara Korpatsch (Hamburg) hatte sich am Donnerstag in der Qualifikation durchgesetzt, Eva Lys (Hamburg), Laura Siegemund (Metzingen) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) waren direkt qualifiziert.