Mühelos in Paris: Djokovic zieht ins Achtelfinale ein

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ist ohne Mühe den Schritt ins Achtelfinale von Roland Garros gegangen. Der 38 Jahre alte Serbe setzte sich in seinem Drittrundenmatch am Samstagabend problemlos mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Qualifikanten Filip Misolic aus Österreich durch - spätestens im möglichen Viertelfinale gegen Alexander Zverev sollte der Weg des Serben zum 25. Grand-Slam-Titel seiner Karriere dann aber deutlich schwerer werden.

Bereits zum neunten Mal in Folge blieb Djokovic, der beim Sandplatzklassiker 2016, 2021 und 2023 triumphiert hatte, in einem Einzel in Paris ohne Satzverlust - im Vorjahr hatte ihm dies noch Olympia-Gold auf dem Pariser Sand verschafft. Das Abendspiel auf dem Court Philippe Chatrier erwies sich für den "Djoker" dabei nur zu Beginn als eine kurze Geduldsprobe, gleich neun Breakbälle wehrte sein 23-jähriger Gegner da noch ab.

Im Achtelfinale trifft Djokovic nun auf den Briten Cameron Norrie, in der Runde der besten Acht wartet dann Zverev auf den Weltranglisten-Sechsten - sofern dieser sich in seinem Spiel gegen den ungesetzten Tallon Griekspoor aus den Niederlanden durchsetzt.