Paris: Top-Talent Fonseca gewinnt bei French-Open-Debüt

Brasiliens Tennis-Ausnahmetalent Joao Fonseca hat bei seinem French-Open-Debüt gleich für Furore gesorgt. Der 18-Jährige besiegte in Paris den an Position 30 gesetzten Polen Hubert Hurkacz eindrucksvoll mit 6:2, 6:4, 6:2 und trifft in der 2. Runde nun auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert.

Der frühere Wimbledon-Halbfinalist Hurkacz hatte erst am Samstag das Finale in Genf ganz knapp in drei Sätzen gegen Novak Djokovic verloren. Fonseca, bereits die Nummer 65 der Welt, ließ dem groß gewachsenen Polen auf Court 7 aber keinerlei Chance. Nach weniger als zwei Stunden Spielzeit nutzte der Brasilianer seinen vierten Matchball zum Sieg.

In Buenos Aires hatte Fonseca im Februar seinen ersten ATP-Titel gewonnen. Nur sechs Spieler in der Geschichte der Tour waren bei ihrem ersten Turniersieg jünger als er. Bei seinem Grand-Slam-Debüt in Melbourne hatte er im Januar dazu in der ersten Runde den an Position neun gesetzten Russen Andrej Rublew rausgeworfen, ehe in Runde zwei das Aus kam.