Sieg im Glutofen: Altmaier erreicht Achtelfinale von Paris

Tennisprofi Daniel Altmaier hat seine wundersame Pariser Reise fortgesetzt und zum zweiten Mal das Achtelfinale der French Open erreicht. Der 26 Jahre alte Kempener setzte sich an einem heißen Pariser Freitagnachmittag nach 2:48 Stunden 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 gegen den Serben Hamad Medjedovic durch und stellte sein bestes Grand-Slam-Ergebnis ein.

Am Sonntag spielt Altmaier gegen den an 15 gesetzten Frances Tiafoe oder Sebastian Korda (Nr. 23/beide USA) um den Einzug in sein erstes Major-Viertelfinale. Dort würde dann in Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 8) oder Holger Rune (Dänemark/Nr. 10) ein dicker Brocken warten. 2020 war Altmaier bei seinem Major-Debüt im Achtelfinale am Spanier Pablo Carreño Busta gescheitert.

Am Samstag kann Alexander Zverev Altmaier in die Runde der letzten 16 folgen, der Weltranglistendritte trifft auf den italienischen Hamburg-Sieger Flavio Cobolli.

Altmaier, der in der ersten Runde überraschend den Weltranglistenvierten Taylor Fritz ausgeschaltet hatte, begann bei drückenden Temperaturen um 30 Grad auf Platz 14 am Rande der Anlage am Bois de Boulogne stark und führte im ersten Satz 4:2. Der 21 Jahre alte Medjedovic, der zuvor nie die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers überstanden hatte, wirkte früh angeschlagen, nahm schon nach dem dritten Spiel eine medizinische Auszeit und ließ seinen Blutdruck messen. Mehrmals stützte er sich auf seinen Schläger auf, pustete durch.

Gemäß der alten Weisheit, dass angeknockte Gegner die gefährlichsten sein können, verlor Altmaier gegen den Weltranglisten-74., der auf kurze Ballwechsel drängte, die Linie, vier Spiele in Folge und damit auch den Satz. Lautstark unterstützt von vielen deutschen Fans erarbeitete sich Altmaier dann aber deutliche Vorteile, spätestens nach dem Satzausgleich hatte Medjedovic in der glühenden Sonne nichts mehr zuzusetzen.

Der Serbe taumelte teilweise, probierte es im vierten Satz mit Mätzchen, schlug von unten auf - mehr als Pfiffe brachte ihm dies nicht ein.