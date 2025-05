Sinner schickt Fanliebling Gasquet in Rente

Jannik Sinner hat humorlos die Karriere von Frankreichs Fanliebling Richard Gasquet beendet und ist ohne große Mühe in die dritte Runde der French Open eingezogen. Der Weltranglistenerste besiegte den bald 39 Jahre alten Haudegen 6:3, 6:0, 6:4 und machte den nächsten Schritt zum ersten Paris-Triumph seit 49 Jahren.

"Das ist heute Richards Moment. Ich möchte dir zu einer großartigen Karriere gratulieren. Du hast in einer unglaublichen Tennis-Ära Erfolge gefeiert", sagte Sinner, der ein Jahr alt war, als Gasquet sein erstes Spiel auf der ATP-Tour bestritt.

Sinner, der im Halbfinale auf Alexander Zverev treffen könnte, bekommt es nun mit dem Tschechen Jiri Lehecka zu tun, der sich gegen den an Nummer 26 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 durchsetzte.

Auch im zweiten Grand-Slam-Match nach seiner kurz vor den French Open abgelaufenen dreimonatigen Dopingsperre zeigte Sinner auf dem Court Philippe Chatrier keine Schwäche. Das Publikum hatte den Südtiroler erneut freundlich empfangen. Die Hoffnungen der Pariser, dass der krasse Außenseiter Gasquet noch einmal für eine letzte Überraschung sorgen könnte, waren nicht realistisch.

Gasquet, der 2009 selbst eine kurze Sperre wegen eines Kokainvergehens verbüßen musste, gewann in seiner Karriere 16 ATP-Turniere und erreichte in der Weltrangliste Platz sieben. Seine besten Major-Resultate waren Halbfinals in Wimbledon und bei den US Open. Bei einer emotionalen Ehrung auf dem großen Pariser Court wurde Gasquet am Donnerstag ausgiebig gewürdigt und erhielt eine Trophäe, in der ein Stück des berühmtesten Sandplatzes der Welt eingearbeitet war.

Für die Liebhaber wundervoller einhändiger Rückhände ist es eine bittere Woche: In der ersten Runde war bereits der frühere Paris-Champion Stan Wawrinka (40) ausgeschieden und hatte eine Rückkehr nach Roland Garros offengelassen.