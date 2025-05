Swiatek besteht Formcheck: Klarer Erfolg gegen Raducanu

Seriensiegerin Iga Swiatek hält bei den French Open Kurs auf ihren möglichen fünften Titelgewinn. Die Polin entschied am Mittwoch ihr Zweitrundenduell gegen die einstige US-Open-Siegerin Emma Raducanu aus Großbritannien sicher mit 6:1, 6:2 für sich.

"Ich habe mich gut gefühlt auf dem Platz und hatte das Gefühl, dass ich alles umsetzen konnte, was ich geplant hatte", sagte Swiatek, die wieder bis zum Ende im Turnier bleiben will. Für ihren spielfreien Tag nimmt sie sich vor, "ein bisschen zu chillen" und im Park zu entspannen.

Inklusive ihrer Titelgewinne der vergangenen drei Jahre steht Swiatek nun bei 23 Matcherfolgen in Serie auf den Sandplätzen von Roland Garros. Swiatek will die erste Frau werden, die in der Ära des Profitennis seit 1968 viermal in Folge in Paris triumphiert. Die nächste Gegnerin der Weltranglistenfünften ermitteln Sara Bejlek aus Tschechien und Jaqueline Cristian aus Rumänien.