Deutscher Tennis Bund verzeichnet Mitgliederzuwachs

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat zum dritten Mal in Folge einen Mitgliederzuwachs verzeichnet. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl der Vereinsspieler in diesem Jahr von 1,44 auf 1,47 Millionen.

"Tennis lebt. Das zeigt die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen sehr deutlich. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieser Trend fortsetzen wird", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim. 2021 gab es den ersten Anstieg seit 1995, gefolgt von nun zwei weiteren.