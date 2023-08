Djokovic im Eiltempo weiter - Auch Tsitspas in Runde zwei

Anzeige

Novak Djokovic hat die erste Aufgabe auf seiner Titel-Mission bei den US Open im Eiltempo gelöst. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien setzte sich in der ersten Runde im Arthur Ashe Stadium ohne Mühe mit 6:0, 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Alexandre Müller durch und trifft nun auf den Spanier Bernabe Zapata Miralles. Djokovic verwandelte nach nur 1:36 Stunden um 0:40 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball.

Durch seinen Einzug in die zweite Runde wird Djokovic nach den US Open wieder zur Nummer eins der Welt aufsteigen, unabhängig vom Abschneiden seines größten Konkurrenten Carlos Alcaraz. Der Serbe peilt in New York seinen 24. Majorsieg an. Im vergangenen Jahr war der 36-Jährige in Flushing Meadows nicht am Start, weil er aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht in die USA einreisen durfte. In diesem Jahr gewann er bereits die Australian Open in Melbourne und die French Open in Paris, in Wimbledon unterlag er erst im Endspiel Alcaraz.

Zuvor hatte auch der Weltranglistensiebte Stefanos Tsitsipas seine Auftakthürde locker gemeistert. Der Australian-Open-Finalist aus Griechenland siegte gegen den Kanadier Milos Raonic 6:2, 6:3, 6:4. Im vergangenen Jahr war Tsitsipas (25), der in New York noch nie über die dritte Runde hinausgekommen ist, noch in Runde eins gescheitert. In Runde zwei trifft der Grieche auf den Schweizer Dominic Stricker.