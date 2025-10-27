Erfolg in Paris: Altmaier schlägt Giron

Tennisprofi Daniel Altmaier hat nach zuletzt zwei Erstrunden-Niederlagen wieder ein Match auf der ATP-Tour gewonnen und ist beim letzten Masters-Turnier der Saison in Paris in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-50. aus Kempen besiegte in der Rugby-Arena von La Defense den US-Amerikaner Marcos Giron 6:2, 7:6 (7:5) und trifft nun auf den an Nummer acht gesetzten Norweger Casper Ruud.

Der 27 Jahre alte Altmaier dominierte gegen die Nummer 65 der Welt den ersten Satz und führte im zweiten Durchgang mit 3:1. Dann kämpfte sich Giron aber zurück ins Spiel, kam auch im Tiebreak nach 0:4- und 3:6-Rückstand noch einmal heran. Nach 1:36 Stunden verwandelte Altmaier schließlich seinen dritten Matchball.

Altmaier war zuletzt beim Turnier in Wien in seinem Auftaktmatch gegen den italienischen Topstar Jannik Sinner chancenlos. Zuvor hatte er in Brüssel überraschend gegen den belgischen Qualifikanten Gilles Arnaud Bailly verloren.

Der deutsche Topspieler Alexander Zverev greift erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Das Traditionsturnier von Paris findet erstmals am neuen Standort statt: Vom bisherigen Schauplatz in Bercy ist das Masters in die Riesenhalle im modernen Geschäftsviertel umgezogen, in der bei Olympia 2024 die Schwimmwettbewerbe stattfanden.