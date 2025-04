Nummer eins nur Ersatz: DTB-Team ohne Lys gegen Niederlande

Das DTB-Team setzt in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups zunächst nicht auf Eva Lys, die nominelle Nummer eins im deutschen Frauentennis. Teamchef Rainer Schüttler nominierte etwas überraschend Tatjana Maria und Jule Niemeier für die Einzelpartien im Duell mit den Niederlanden am Donnerstag (ab 13 Uhr/TennisChannel) in Den Haag.

Die Dortmunderin Niemeier trifft im ersten Match des Tages auf Eva Vedder, die erfahrene Maria bekommt es anschließend mit Suzan Lamens zu tun. In einem möglicherweise entscheidenden Doppel würde aller Voraussicht nach Spezialistin Laura Siegemund spielen - der vorläufigen Ansetzung nach hieße ihre Partnerin Anna-Lena Friedsam. Lys, als Nummer 68 der Weltrangliste bestplatzierte Deutsche, käme demnach nicht zum Einsatz.

Das DTB-Team kämpft in Den Haag um den Einzug in die Finalrunde im chinesischen Shenzhen im September. Am Freitag steht ein weiteres Duell mit den Favoritinnen aus Großbritannien an. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für die Endrunde der besten acht Teams der Welt. Deutschland hat den Wettbewerb bereits zweimal gewonnen, 1987 und 1992.