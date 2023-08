Sportwetten: Zverev bei US Open Außenseiter

Anzeige

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev geht für den Sportwettenanbieter bwin als Außenseiter in die am Montag beginnenden US Open. Gewinnt der 26-Jährige aus Hamburg das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, gibt es das 34-fache des Einsatzes zurück.

Titelfavoriten bei den Männern sind der Serbe Novak Djokovic (2,20er Quote) und Vorjahressieger Carlos Alcaraz aus Spanien, der mit der Quote 2,75 geführt wird. Bei den Frauen hat Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) mit 3,50 die niedrigste Quote, gefolgt von der Belarussin Aryna Sabalenka (5,50).

Im Auftaktmatch gegen den Australier Aleksandar Vukic (Quote: 6,75) ist Zverev (1,10) der Favorit.