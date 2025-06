Tennis: Berlin-Siegerin Vondrousova springt um 91 Plätze

Die Tschechin Marketa Vondrousova ist die Aufsteigerin der Woche in der Tennis-Weltrangliste. Nach ihrem Titelgewinn beim Rasenturnier in Berlin sprang die 25-Jährige um 91 Plätze nach oben. Der Triumph in der Vorbereitung auf Wimbledon (ab 30. Juni) war das Ende einer langen Leidenszeit für Vondrousova.

2023 hatte sie in Wimbledon gewonnen und war im WTA-Ranking bis auf Platz sechs geklettert. Hartnäckige Schulterprobleme führten jedoch zu Zwangspausen und dem Absturz auf Platz 164. Berlin war erst ihr zweites Turnier seit Februar, auch die zweite Jahreshälfte 2024 hatte sie nach einer Operation an der linken Schulter verpasst.

Um 15 Plätze verbesserte sich Alexander Bublik nach seinem zweiten Titel in Halle/Westfalen. Der Kasache wird nun auf Platz 30 geführt. Der Russe Daniil Medwedew kletterte trotz der Finalniederlage zurück unter die Top 10 (Platz neun). Dort verkürzte der Spanier Carlos Alcaraz nach seinem Sieg im Londoner Queen's Club den Abstand zum Spitzenreiter Jannik Sinner (Italien). Das Duo liegt deutlich vor Alexander Zverev (Hamburg), der auf Platz drei geführt wird.

Beste Deutsche im Ranking ist weiterhin Tatjana Maria (Bad Saulgau), die als 45. zwei Plätze verlor. Bei ihrer Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg verlor Maria am Sonntag bereits in der ersten Runde. Zuvor hatte sie überraschend den Titel im Queen's Club geholt. Auch Eva Lys (Hamburg) steht als 62. unter den Top 100, sie gab in der Qualifikation von Bad Homburg verletzt auf.