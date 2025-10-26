Tennis-Toptalent Schönhaus gewinnt ITF Junior Finals

Großer Erfolg im deutschen Juniorentennis: Der Soester Max Schönhaus hat sich in Chengdu/China den Titel bei den ITF Junior Finals gesichert. Der 18-Jährige setzte sich im Finale gegen den Rumänen Yannick Theodor Alexandrescou sehr deutlich mit 6:2, 6:0 durch.

Für Schönhaus, der als erster Deutscher überhaupt diesen Titel gewann, ist es der größte Erfolg seiner jungen Karriere. Bislang hatte er bei den Juniorenevents der Grand Slams überzeugt, aber nie den letzten Schritt zum Endspielsieg gehen können. Bei der French Open erreichte er in diesem Jahr das Finale, in Wimbledon stand er im Halbfinale. Durch seinen Triumph in Chengdu schließt er das Jahr in den Top-Fünf der Junioren-Weltrangliste ab.

"Max hat in diesem Jahr einen großen Schritt gemacht und eine unglaubliche Saison gespielt. Dieser Titel ist der verdiente Lohn für seine harte Arbeit, seine Leidenschaft und seine Haltung auf und neben dem Platz", sagte Jugend-Bundestrainer Philipp Petzschner: "Es ist großartig zu sehen, wie er diese Chance genutzt hat, und ich bin überzeugt, dass das erst der Anfang ist."

Die ITF Junior Finals stellen das Pendant zu den ATP-Finals und den WTA-Finals der Profis dar. Die besten acht Junioren des Tennisjahres kämpfen um den Titel. Deutschlands anderes Toptalent Justin Engel (18) nahm an dem Wettkampf nicht teil. Der Hoffnungsträger ist seit Längerem schon auf der Profitour unterwegs.