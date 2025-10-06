Tennis-Weltrangliste: Lys klettert um 21 Plätze

Eva Lys ist nach ihrem Viertelfinaleinzug beim WTA-Turnier in Peking in der Tennis-Weltrangliste um 21 Plätze erstmals in die Top 50 geklettert. Die Hamburgerin liegt als 45. nur zwei Plätze hinter der deutschen Nummer eins Tatjana Maria (Bad Saulgau/43.). Unter den Top 100 stehen zudem Laura Siegemund (Metzingen/57.) und Ella Seidel (Hamburg/85.).

Lys (23) hatte in der chinesischen Hauptstadt erstmals in ihrer Karriere eine Top-10-Spielerin (Jelena Rybakina) geschlagen und war erst in der Runde der besten acht gegen French-Open-Siegerin Coco Gauff (USA) ausgeschieden. Den Titel holte Amanda Anisimova (USA), die als Vierte im Ranking den Abstand zum Top-Trio Aryna Sabalenka (Belarus/1.), Iga Swiatek (Polen/Nr. 2) und Gauff (Nr. 3) verkürzte.