Zverevs große Ziele 2025: "Noch nicht zufrieden"

Erster Grand-Slam-Titel? Endlich die Nummer eins der Welt? Alexander Zverev hat vor dem Start ins Tennisjahr 2025 viel vor. "Ich bin noch nicht zufrieden und will noch mehr Ziele erreichen und mir noch mehr Träume erfüllen", sagte Zverev vor dem United Cup in Perth und Sydney, in den der Weltranglistenzweite mit dem deutschen Team am Sonntag (3 Uhr MEZ) startet.

Derzeit trennen den Hamburger in der Weltrangliste mehr als 3000 Punkte vom Dominator der Szene, Jannik Sinner aus Italien. Doch Zverev zeigte sich in Australien froh darüber, nach seiner schweren Knöchelverletzung 2022 überhaupt wieder eine solch hohe Platzierung erreicht zu haben. "Vor der Verletzung war ich nur einen Sieg von der Nummer eins entfernt. Ich habe befürchtet, dass ich dazu nicht mehr in der Lage sein könnte", sagte er: "Ich war mir nie sicher, dass ich wieder auf diesem Niveau sein würde."

Den ersten Anlauf im neuen Jahr auf den heiß ersehnten ersten Grand-Slam-Titel startet Zverev ab dem 12. Januar bei den Australian Open in Melbourne. Noch wichtiger als der Sieg bei einem der vier Major-Turniere sei ihm aber die eigene Gesundheit: "Ich war schon mehrmals kurz davor, meinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Aber ich will gesund und fit bleiben, das ist das Hauptziel", sagte Zverev.