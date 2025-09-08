Sammlung komplettieren: Alcaraz denkt schon an Melbourne

Carlos Alcaraz hat sich nach dem erneuten Triumph bei den US Open den Karriere-Slam als nächstes großes Ziel gesetzt. Der sechsfache Majorchampion aus Spanien hat einzig die Australian Open noch nicht gewinnen können.

"Das ist mein erstes Ziel", sagte der 22-Jährige, nachdem er im Finale von New York seinen Dauerrivalen Jannik Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 besiegt und seinen zweiten Titel in der US-Metropole nach 2022 gefeiert hatte: "Wenn ich in die Saisonvorbereitung gehe, um mich zu verbessern und mich auf meine Ziele vorzubereiten, sind die Australian Open präsent." Sogar einen Kalender-Grand-Slam hat Alcaraz im Hinterkopf. Für das Kunststück müsste Alcaraz alle vier Majors in einem Jahr gewinnen.

In diesem Jahr reichte es zum Titel in Paris und nun bei den US Open, in Melbourne und Wimbledon gewann Sinner, dem einzig die French Open noch für einen Karriere-Slam fehlen. Der 24 Jahre alte Italiener pries Alcaraz für dessen Steigerung seit dem Wimbledon-Finale. "Er hat sich verbessert. Sein Spiel war noch etwas sauberer", sagte Sinner: "Es hat sich angefühlt, als ob er alles ein bisschen besser gemacht hätte." Insbesondere beim Aufschlag sei Alcaraz noch stärker geworden.