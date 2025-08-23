Sportwetten: Sinner und Swiatek bei US Open favorisiert

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner geht nach Meinung der Buchmacher als Top-Favorit in die US Open. Beim abschließenden Grand Slam des Jahres in New York ist der Titelverteidiger aus Italien leicht vor seinem Dauerrivalen Carlos Alcaraz favorisiert. Sportwettenanbieter bwin erwartet ein enges Duell und notiert Sinner mit einer Sieg-Quote von 2,10. Gewinnt der Spanier seinen sechsten Grand-Slam-Titel zahlt bwin das 2,70-Fache des Einsatzes zurück.

Alexander Zverev, US-Open-Finalist von 2020, zählt trotz mentaler und gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Wochen ebenfalls zum engeren Favoritenkreis (Quote: 19,00). Nur Paris-Olympiasieger Novak Djokovic liegt mit einer Quote von 13,00 noch vor dem Hamburger.

Bei den Frauen erwartet bwin die Polin Iga Swiatek (3,60) knapp vor der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka (4,00). Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund und Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys sind mit einer Quote von je 401.00 krasse Außenseiterinnen in Flushing Meadows.