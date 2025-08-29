US Open: Gauff in Runde drei

French-Open-Siegerin Coco Gauff (21) hat bei den US Open die dritte Runde erreicht. Die US-Amerikanerin, die 2023 in Flushing Meadows ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, besiegte die ungesetzte Kroatin Donna Vekic 7:6 (7:5), 6:2. Die Nummer drei der Welt trifft nun auf die an 28 gesetzte Polin Magdalena Frech.

Deren Landsfrau Iga Swiatek hatte zuvor mit etwas Mühe die dritte Runde erreicht. Die Wimbledonsiegerin aus Polen setzte sich am Donnerstag im Arthur Ashe Stadium nach einer durchwachsenen Leistung mit 6:1, 4:6, 6:4 gegen die Niederländerin Suzan Lamens durch. Swiatek, die im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Events des Jahres das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen hatte, trifft nun auf die an Nummer 29 gesetzte Russin Anna Kalinskaja.