US Open: Pegula erste Viertelfinalistin

Vorjahresfinalistin Jessica Pegula darf auch in diesem Jahr auf ein Topergebnis bei den US Open hoffen. Die Weltranglistenvierte aus den USA zog am Sonntag durch ein souveränes 6:1, 6:2 gegen ihre Landsfrau Ann Li ins Viertelfinale von New York ein und wahrte die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. In der Runde der besten acht trifft die 31-Jährige auf die Tschechin Barbora Krejcikova oder Taylor Townsend (USA).

Für die formstarke Pegula, die im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat, ist es bei ihrem Heim-Major die dritte Viertelfinalteilnahme in vier Jahren. Im Vorjahr unterlag sie erst im Endspiel der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka aus Belarus in zwei Sätzen.

"Wieder im Viertelfinale zu sein, ist verrückt. Weil ich vor dem Turnier nicht gut gespielt habe", sagte Pegula, nachdem sie gegen die überforderte Li nach nur 54 Minuten ihren ersten Matchball genutzt hatte: "Ich versuche, die gute Energie und die guten Vibes aus dem letzten Jahr mitzunehmen."