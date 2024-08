Wimbledon-Siegerin Krejcikova scheitert in New York

Anzeige

Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova muss ihre Hoffnungen bei den US Open früh aufgeben: Die 28 Jahre alte Tschechin ist in New York schon in der 2. Runde gescheitert. Krejcikova unterlag der rumänischen Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse am Mittwoch 4:6, 5:7.

Für Krejcikova, die in diesem Sommer in London den großen Coup landete und 2021 auch bei den French Open schon triumphierte, bleibt das Hartplatz-Event in den USA damit ein schwieriges Pflaster. Nach einem Viertelfinaleinzug 2021 verpasste sie zum dritten Mal in Serie die dritte Runde von New York.

Ruse war dagegen überglücklich. "Ich habe keine Worte in diesem Moment. Ich kann es nicht glauben. Barbora ist so eine gute Spielerin", sagte Ruse im On-Court-Interview: "Es ist ein Traum für mich."