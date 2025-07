Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 9. Juli

TENNIS: Sinner in Wimbledon gegen Shelton gefordert

FUSSBALL: Titelverteidiger England kämpft bei der EM gegen das Aus

RADSPORT: Erstes Zeitfahren bei der Tour

TENNIS: Nach dem glücklichen Sprung ins Viertelfinale ist Tennisstar Jannik Sinner erneut in Wimbledon gefordert. Der Weltranglistenerste aus Italien, der am Montag bei 0:2-Satzrückstand von der Aufgabe seines Gegners Grigor Dimitrow profitierte, bekommt es mit Ben Shelton aus den USA zu tun. Novak Djokovic, siebenmaliger Turniersieger im All England Club, trifft auf Sinners Landsmann Flavio Cobolli.

FUSSBALL: Nach seinem Fehlstart droht Titelverteidiger England bei der Frauenfußball-EM in der Schweiz das frühe Aus. Gegen Tabellenführer Niederlande (18.00 Uhr) darf sich das Team um Georgia Stanway vom FC Bayern keine weitere Niederlage erlauben, ansonsten ist das Viertelfinalticket ziemlich sicher weg. Frankreich, das England zum Auftakt geschlagen hatte, kann derweil mit einem Erfolg über Wales (21.00/beide ZDF und DAZN) das Weiterkommen praktisch klar machen.

RADSPORT: Bei der Tour de France steht das erste Zeitfahren auf dem Programm. Rund um Caen in der Normandie kommt es zum Kampf gegen die Uhr, bei dem auch die Favoriten um den Gesamtsieg im Mittelpunkt stehen dürften. Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel erhofft sich auf dem 33 Kilometer langen flachen Kurs, nach der bitter verlaufenen ersten Etappe etwas Zeit auf die Konkurrenz gutzumachen. Der deutsche Meister und Evenepoel-Teamkollege Maximilian Schachmann dürfte sich eine gute Platzierung ausrechnen.