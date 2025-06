Djokovic: Wimbledon die "beste Chance" auf 25. Major-Titel

Novak Djokovic war zu Scherzen aufgelegt. Frech platzte der Grand-Slam-Rekordchampion am Samstag in Wimbledon in die Pressekonferenz der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und bat sie darum, bitte endlich fertig zu werden. Dann attestierte er der heißblütigen Belarussin in Bezug auf eine gemeinsame Trainingseinheit auch noch "zu wenig Intensität" auf dem Platz. "Jetzt ist er nicht mehr mein Lieblingsspieler", sagte Sabalenka launig - und überließ dem Serben dann die Bühne im Media Theatre des All England Clubs.