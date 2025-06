Ermüdungsbruch: Fils fehlt auch in Wimbledon

Frankreichs Tennis-Hoffnung Arthur Fils wird nach seinem Rückzug bei den French Open nicht in Wimbledon antreten. Der 21-Jährige erklärte am Samstag offiziell seine Absage für den Rasen-Klassiker im All England Club (ab 30. Juni). Fils hatte in Paris einen Ermüdungsbruch im unteren Rückenbereich erlitten, die Erholungszeit reichte für den dreimaligen ATP-Turniersieger nicht aus.