Hanfmann scheitert: Nur drei Deutsche im Wimbledon-Hauptfeld

Yannik Hanfmann ist als letzter deutscher Tennisprofi in der zweiten Qualifikationsrunde von Wimbledon gescheitert. Der Karlsruher unterlag am Mittwoch in London dem Kasachen Beibit Schukajew 6:7 (7:9), 3:6 und verpasste damit den Einzug in die dritte und letzte Runde.

Damit sind nur drei deutsche Männer im Hauptfeld des Rasenklassikers vertreten. Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff waren direkt über die Weltrangliste für die erste Runde qualifiziert.

Bei den Frauen treffen am Mittwoch mit der früheren Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier und Ella Seidel die beiden letzten in der Qualifikation verbliebenen deutschen Spielerinnen in der zweiten Runde aufeinander. Für das Hauptfeld hatten sich mit Tatjana Maria, Eva Lys und Laura Siegemund ebenfalls drei deutsche Profispielerinnen qualifiziert.