Quali-Lichtblick: Seidel erreicht Hauptfeld von Wimbledon

Ella Seidel hat erstmals die Hauptrunde von Wimbledon erreicht und damit das arg überschaubare deutsche Aufgebot beim Rasenklassiker etwas vergrößert. Die 20 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in der entscheidenden Qualifikationsrunde am Donnerstag mit 6:2, 4:6, 6:3 gegen die Kroatin Jana Fett durch.

Seidel hatte bislang nur bei den Australian Open 2024 in einem Major-Hauptfeld gestanden (0:6, 1:6 in Runde eins gegen die spätere Siegerin Aryna Sabalenka). Danach scheiterte sie fünfmal in Folge in der Qualifikation.

In Wimbledon überstand Seidel als einzige deutsche Spielerin die Quali, bei den Männern hatte es niemand geschafft. Damit sind in der ersten Hauptrunde ab Montag gerade einmal vier deutsche Frauen und drei deutsche Männer am Start. Der Bestwert aus dem Jahr 1995 liegt bei jeweils 14 Frauen und Männern.