Wimbledon: Sabalenka startet souverän

Tennisstar Aryna Sabalenka (27) hat ihre Titelmission in Wimbledon mit einem ungefährdeten Erfolg begonnen. Die Weltranglistenerste aus Belarus gewann ihr Auftaktmatch gegen die anfangs überforderte Qualifikantin Carson Branstine aus Kanada mit 6:1, 7:5. Im Vorjahr hatte Sabalenka den Rasen-Klassiker in London verletzungsbedingt verpasst.

"Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein", sagte Sabalenka. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin trifft in der 2. Runde auf die Neuseeländerin Lulu Sun oder die Tschechin Marie Bouzkova. In Wimbledon hat Sabalenka noch nie das Endspiel erreicht, zweimal (2021, 2023) stand sie bisher im Halbfinale. Das Finale der French Open hatte sie vor rund drei Wochen in drei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff verloren.

Die zweimalige Finalistin Ons Jabeur ist derweil bereits ausgeschieden. Die Tunesierin gab in ihrem Auftaktmatch gegen die Bulgarin Wiktorija Tomowa beim Stand von 6:7 (5:7), 0:2 auf.