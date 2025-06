Wimbledon: Zverev zum Auftakt auf dem Centre Court

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev darf gleich in seinem Auftaktspiel in Wimbledon auf dem legendären Centre Court ran. Das Erstrundenduell des Weltranglistendritten mit dem Franzosen Arthur Rinderknech am Montag ist als dritte und letzte Partie des Tages auf dem heiligsten aller Rasenplätze angesetzt. Den Auftakt auf dem Centre Court (14.30 Uhr MESZ) macht traditionell der Titelverteidiger, Carlos Alcaraz (Spanien) trifft dann auf den Italiener Fabio Fognini.

Neben Zverev sind am Montag noch vier weitere Deutsche im Einsatz - und zwar alle auf dem Court 8. Eva Lys eröffnet den Tag um 12.00 Uhr (MESZ) gegen die Chinesin Yuan Yue. Danach folgen die Partien von Laura Siegemund gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns sowie von Jan-Lennard Struff (gegen den Österreicher Filip Misolic) und Daniel Altmaier (gegen den Kanadier Gabriel Diallo).

Zverev ist im Südwesten Londons der größte deutsche Hoffnungsträger, der 28-Jährige ist im All England Club jedoch noch nie über das Achtelfinale hinaus gekommen. Der Hamburger ist einer von nur drei deutschen Profis im Männerfeld - so wenige waren zuletzt 1983 am Start.