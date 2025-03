Andrejewa überrascht Sabalenka in Indian Wells

Mirra Andrejewa hat für eine Überraschung gesorgt und ihren dritten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Die erst 17-jährige Russin setzte sich in Indian Wells gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka nach 2:04 Stunden 2:6, 6:4, 6:3 durch, vor drei Wochen hatte Andrejewa in Dubai triumphiert.

Sabalenka muss indes weiter auf ihren ersten Einzeltitel in Kalifornien warten. 2019 hatte die Belarussin schon einmal im Endspiel in Indian Wells gestanden, allerdings gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan verloren - im Doppel aber gewonnen.

Andrejewa hat nun 2025 sogar ein Turnier mehr als die 26-Jährige gewonnen. Zu Jahresbeginn hatte Sabalenka in Brisbane ihren bislang einzigen Titel der Saison feiern dürfen. Bei den anschließenden Australian Open war sie im Endspiel an der US-Amerikanerin Madison Keys - die sie in Indian Wells im Halbfinale ausschaltete - gescheitert.