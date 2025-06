Eine Woche nach London-Triumph: Erstrundenaus für Maria

Tatjana Maria ist eine Woche nach ihrem sensationellen Triumph im Londoner Queen's Club in der harten Realität angekommen. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau schied beim WTA-Turnier in Bad Homburg durch ein 0:6, 6:7 (1:7) gegen die Kanadierin Leylah Fernandez in der ersten Runde aus und konnte bei ihrer Wimbledon-Generalprobe kein weiteres Selbstvertrauen für das Rasen-Highlight im All England Club (ab 30. Juni) sammeln. In Bad Homburg war sie mit einer Wildcard am Start.

Die zweifache Mutter kam gegen die frühere US-Open-Finalistin Fernandez, die sie auf ihrem Triumphzug in London noch in zwei Sätzen besiegt hatte, überhaupt nicht in die Partie. Nach nur 25 Minuten war der erste Satz verloren. Die deutsche Nummer eins bäumte sich im zweiten Durchgang nochmal auf, war im Tiebreak aber erneut chancenlos. Fernandez nutzte ihren ersten Matchball zum Sieg. In Wimbledon war Marias bislang bestes Ergebnis der überraschende Halbfinaleinzug 2022.

In Bad Homburg steht mit Laura Siegemund (Metzingen) noch eine zweite Deutsche im Hauptfeld. Eva Lys (Hamburg) gab am Sonntag in ihrem Qualifikations-Finale verletzt auf.