Fernandez gewinnt WTA-Turnier in Osaka

Die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez ist weiter im Aufwind. Beim WTA-Turnier in Osaka besiegte die 27 Jahre alte Kanadierin die erst 18 Jahre alte Qualifikantin Tereza Valentova aus Tschechien mit 6:0, 5:7, 6:3 und feierte ihren zweiten Turniersieg in diesem Jahr. Bisher war sie innerhalb eines Kalenderjahres nicht über einen Titelgewinn auf der Tour hinausgekommen, insgesamt steht sie nun bei fünf.

Zuletzt hatte die in Osaka an Nummer vier gesetzte Fernandez im Juli in Washington triumphiert. Durch den Erfolg in Japan pirscht sie sich nun wieder nah an die Top 20 der Weltrangliste heran. Die unterlegene Valentova macht trotz der Niederlage in ihrem ersten Finale auf der Tour noch einmal deutlich mehr Plätze gut und steht nun erstmals in ihrer Karriere in den Top 60.

Die in Osaka topgesetzte Naomi Osaka hatte sich bei ihrem Heimturnier aufgrund einer Oberschenkelverletzung vor dem Viertelfinale zurückziehen müssen.