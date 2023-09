Guangzhou: Maria souverän im Viertelfinale

Anzeige

Tatjana Maria ist beim Comeback der WTA-Tour in China souverän ins Viertelfinale des Turniers in Guangzhou eingezogen. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau hatte im Achtelfinale keine Mühe mit der Lokalmatadorin Bai Zhuoxuan und siegte in 66 Minuten 6:1, 6:2. Im Kampf ums Halbfinale bekommt es die an Position drei gesetzte Maria mit Julija Putinzewa (Kasachstan) oder Clara Tauson (Dänemark) zu tun.

Maria hatte in Guangzhou, wo das erste von sieben WTA-Turnieren in diesem Jahr in China stattfindet, als einzige deutsche Spielerin überhaupt das Achtelfinale erreicht. Jule Niemeier (Dortmund), Tamara Korpatsch (Hamburg) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) waren allesamt in der ersten Runde gescheitert.

Aus Protest gegen den Umgang mit der früheren Tennisspielerin Peng Shuai, die nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen hochrangigen Politiker im November 2021 weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, hatte sich die WTA aus China zurückgezogen. Im April hob die Spielerinnenorganisation ihren Bann auf.

Weiter geht es in China in der kommenden Woche in Ningbo, danach steht in Peking eines der größten Turniere in diesem Herbst an.